Nuova legge regionale sul Piano casa, ANCE Puglia: "Al momento nessuna bozza condivisa con noi"

BARI - In merito alle dichiarazioni rese dall'assessora regionale all'Ambiente Anna Grazia Maraschio sulle consultazioni in corso col partenariato per la definizione di una proposta di legge sulla stabilizzazione del Piano casa da parte della Giunta, il presidente di ANCE Puglia Nicola Bonerba precisa che «al momento nessun testo contenente una proposta o bozza di disegno di legge è pervenuto alla nostra associazione».«Tuttavia - aggiunge Bonerba - si dà atto all'assessora di avere avviato un tavolo di consultazioni sull’argomento, resosi ancora più urgente e indifferibile a seguito del ricorso proposto dal Governo alla Corte Costituzionale; tavolo che sarebbe comunque inefficace senza la condivisione di un testo scritto, unica modalità idonea per poter ricevere contributi partecipati da parte del partenariato, condivisioni o dissensi motivati».«Auspichiamo che questo possa accadere quanto prima - conclude Bonerba - e siamo convinti che la strada migliore sia quella di mantenere, ove possibile, la struttura portante dello strumento di sostituzione edilizia incentivata noto come Piano casa, correggendone storture ed eccessi che probabilmente hanno portato alla indesiderabile incertezza giuridica».Secondo il presidente dei costruttori edili pugliesi «sono evidenti, comunque, i vantaggi introdotti dal Piano casa per il miglioramento della qualità e dell’efficienza edilizia di cui molte città pugliesi hanno potuto beneficiare, oltre che del volano economico e sociale che lo strumento ha rappresentato per le imprese e i cittadini».