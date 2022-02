Omicidio Floyd: condannati altri tre ex poliziotti

MINNEAPOLIS - I tre uomini sono accusati di aver violato i diritti civili di Floyd: non lo hanno soccorso mentre un loro collega lo immobilizzava impedendogli di respirare. George Floyd è morto il 25 maggio del 2020 durante un arresto a Minneapolis."Continuarono a guardare mentre Floyd soffriva una morte lenta e straziante" e "scelsero di non fare nulla e guardarono un uomo morire", ha sottolineato l'accusa durante il processo.I tre erano accusati di aver mostrato "una deliberata indifferenza verso le gravi necessità mediche di Floyd" e, i primi due, di non essere intervenuti per fermare l'uso di una "forza irragionevole" da parte di Chauvin (nel frattempo già condannato). La procuratrice Samantha Trepel ha evidenziato che gli imputati ignorarono le regole apprese nell'addestramento e gli appelli dei passanti.