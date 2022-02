ORISTANO - Il corpo di un allevatore di 49 anni è stato rinvenuto in un viottolo del Comune sardo. Le forze dell'ordine indagano sull'accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.Inizialmente si era parlato di omicidio e anche di due colpi di pistola che sarebbero stati fatali per l'uomo, ma anche questo particolare non è stato confermato e le indagini andate avanti per tutta la mattinata hanno portato verso nuove possibilità. Si attende ora l'esito dell'autopsia.