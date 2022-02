L'ex tennista cinese si racconta in un'intervista al quotidiano sportivo francese 'L'Equipe'. Le accuse di violenza sessuale al vicepremier Zhang Gaoli? "Un malinteso, ho cancellato il tweet perché volevo farlo".Nell'intervista Peng Shuai ha poi manifestato gratitudine a quanti hanno espresso preoccupazione per il suo benessere negli ultimi tre mesi, pur non comprendendone le ragioni."Prima di tutto vorrei ringraziare i giocatori ATP e WTA, tutti gli atleti e le personalità in gran numero che si sono preoccupate per me", ha detto Peng."Ma non pensavo ci sarebbe stata una tale preoccupazione e vorrei sapere: perché tale preoccupazione?".