Usa: al via la caccia ufficiale agli Ufo

Sarà affiancato da Galileo, un'iniziativa scientifica che in primavera inizierà a scandagliare i cieli alla ricerca di oggetti non identificati, nella speranza di trovare le prove dell'esistenza di forme di vita aliene. L'ossessione americana per gli ufo, insomma, sembra più viva che mai.





WASHINGTON - Il Dipartimento della Difesa statunitense ha lanciato un programma di studio sui fenomeni aerei non identificati. Fra novembre 2004 e marzo 2021, un rapporto di intelligence ha riportato l'avvistamento di 144 oggetti 'misteriosi' da parte del personale militare statunitense.In particolare l'Airborne Object Identification and Management Synchronization Group indagherà si ogni nuovo avvistamento nello spazio aereo americano, e si occuperà anche di studiare le teorie scientifiche sulla natura, l'origine e la provenienza degli Uap.