Protesta Coldiretti, gruppo Forza Italia presenta mozione: “Regione sia della partita e stanzi risorse per abbattere prezzi”

BARI - “Il prezzo del carburante e il caro bollette, le spese autostradali e dei trasporti stanno mettendo in ginocchio interi settori economici e stanno piegando il potere d’acquisto delle famiglie. Per questo, oggi, condividiamo e sosteniamo la protesta di Coldiretti, che raccoglie il grido di dolore degli agricoltori. In una situazione drammatica come questa, con un’escalation di eventi mondiali nefasti come la guerra in Ucraina, la Regione deve essere della partita: nelle scorse settimane abbiamo già presentato una mozione per richiedere lo stanziamento di fondi necessari a calmierare i prezzi delle bollette e ora ne presenteremo un’altra anche per il caro carburante. Le istituzioni devono essere della partita, non possono assistere in silenzio all’impennata di tutti i costi aziendali: finiremmo per veder chiudere migliaia di aziende che hanno sempre contribuito alla crescita della nostra Puglia. Bisogna trovare i fondi e farlo presto e studiare anche un modo per far percepire immediatamente, ai cittadini e agli operatori economici, il ribasso dei prezzi”. Così in una nota i consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia