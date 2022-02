Zelensky piccato con Draghi

Il premier italiano Mario Draghi, nella comunicazione al Senato, aveva dichiarato di aver fissato un appuntamento telefonico con il Presidente ucraino Zelensky poi saltato. Non si è fatta attendere la risposta piccata via social del premier ucraino: "Oggi alle 10.30 all'ingresso di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Sono morte delle persone. La prossima volta cercherò di spostare il programma di guerra per parlare con Mario Draghi in un momento specifico. Nel frattempo, l'Ucraina continua a lottare per il suo popolo".