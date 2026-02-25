Consulta della Mobilità Sostenibile, Marco Terzi e Mara Buttiglione eletti presidente e vicepresidente

BARI – Nella giornata di lunedì scorso sono stati eletti i nuovi presidente e vicepresidente delladel Comune di Bari:assumerà il ruolo di presidente, mentrequello di vicepresidente.

“Dopo il periodo di rodaggio dell’organismo, guidato con impegno dal presidente uscente Vincenzo Cota, intendiamo portare avanti un lavoro fondamentale per il futuro della città – dichiarano congiuntamente Terzi e Buttiglione –. Il nostro obiettivo è sviluppare pienamente le finalità previste dal regolamento comunale, lavorando in sinergia con l’amministrazione e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi del territorio, affinché la Consulta diventi un punto di riferimento nel dibattito cittadino in difesa degli utenti deboli della strada e della vivibilità dello spazio pubblico”.

L’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, ha ringraziato il presidente uscente e la vice, sottolineando il contributo prezioso dato all’avvio dell’organismo, e ha espresso auguri di buon lavoro al nuovo presidente e alla nuova vicepresidente, confermando la piena disponibilità dell’amministrazione a collaborare per una mobilità urbana sostenibile, sicura e inclusiva.

Nella giornata di ieri si è inoltre svolto il primo info day del progetto Interreg Adrion “Adccam2zero”, rivolto alla Consulta in qualità di stakeholder progettuale. Durante l’incontro sono stati illustrati gli obiettivi dell’iniziativa, le azioni previste e le opportunità di collaborazione con i membri della Consulta, in particolare sui temi della decarbonizzazione e della mobilità urbana sostenibile.