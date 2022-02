Putin: "Sicurezza non negoziabile ma siamo pronti a soluzioni diplomatiche"

MOSCA - Il presidente russotorna a parlare dopo la firma dell'annessione del Donbass e sottolinea che gli interessi e la sicurezza della Russia sono "non negoziabili" ma si dice "aperto al dialogo" e parla di possibili "soluzioni diplomatiche" per la crisi in Ucraina.Per, Mosca potrebbe decidere di lanciare attacchi contro varie città del paese, "compresa la capitale Kiev".Un assalto alla capitale ucraina Kiev da parte della Russia è una "possibilità molto reale": lo ha affermato questa mattina alla Bbc la ministra degli Esteri britannica, dicendosi "molto molto preoccupata per un'imminente invasione dell'Ucraina".Secondo la, che si attende un attacco su larga scala, "è il momento più pericoloso per la sicurezza europea da generazioni".