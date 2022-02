Racconti di carta: da Putignano a New York il video racconto vince il premio cinematografico “Oniros Film Award”

PUTIGNANO (BA) - Il videoclip di “Racconti di Carta”, prodotto dal Comune e dalla Fondazione Carnevale di Putignano e realizzato dalla casa di produzione cinematografica indipendente “Joyful People Company”, ha vinto il premio “Award Winner Best Commercial” del concorso cinematografico internazionale “Oniros Film Award”.Si tratta del video racconto emozionale realizzato per il progetto “Racconti di Carta” che la scorsa estate ha animato il centro storico putignanese con le maestose opere in cartapesta degli artisti putignanesi. Il video ha conquistato la giuria tecnica che gli ha assegnato il premio come Miglior Spot Promozionale. Un riconoscimento che celebra ancora una volta il grande valore artistico della mostra a cielo aperto realizzata a Putignano nell’estate 2021, a cui ha offerto un interessante e suggestivo punto di osservazione il lavoro ideato e diretto della Joyful People Company, con la regia di Marika Ramunno e Jean Paul Stanisci. Nel video, anche la voce di Dino Parrotta, attore e direttore artistico della mostra “Racconti di Carta”, che ha tessuto attraverso le terzine della Divina Commedia il filo conduttore narrativo del video costruito attorno ad un piccolo protagonista, Giuseppe Capriglia, che va alla scoperta del mondo dantesco.La cerimonia di premiazione, in cui sono stati svelati i vincitori del concorso, si è svolta lo scorso 6 febbraio 2022 presso il cinema Producer’s Club di New York. Nel cuore di Manhattan è stato anche proiettato il video di “Racconti di Carta” portando altra luce e notorietà attorno al progetto di “Racconti di Carta”, nato proprio per svelare e far conoscere Putignano e le sue eccellenze, a partire dall’arte cartapestaia che ha “vestito” e valorizzato un centro storico già fra i più belli della terra di Bari.