Sanità, Perrini: “Emiliano e il centrosinistra ritornano al modello Fitto, Palese e Colacicco sono la prova”

BARI - "Ma chi lo avrebbe mai detto che il presidente Emiliano mi avrebbe fatto ringiovanire di 20 anni, ma soprattutto ridarmi la Sanità, quella davvero migliore, organizzata dal centrodestra! Oggi mi sveglio e mi ritrovo come assessore regionale Rocco Palese e come direttore generale della Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco. Esattamente come 20 anni fa, quando il presidente era Raffaele Fitto". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini."Ora - prosegue Perrini - al di là delle battute se il centrosinistra in Puglia dopo 20 anni fa marcia indietro e chiama ai vertici della Sanità esponenti di primo piano di quella stagione politico-amministrativa vuol dire che in questi 17 anni per vincere le campagne elettorali hanno raccontato frottole, falsità! Quando hanno convinto che chiedevano il voto per cancellare la Sanità del Governo Fitto per dare una Sanità migliore mentivano spudoratamente! Anzi la loro Sanità è talmente peggiore che oggi Emiliano è ‘costretto’ a confermare direttori generali di quell’epoca e richiamare in Giunta Palese, che non rinnega nulla di quegli anni e quindi conseguentemente attuerà il Piano di Riordino del centrodestra. Altrimenti cosa l’ha chiamato a fare Emiliano? Poteva scegliere un esponente del Pd o del centrosinistra, o no?"."Per questo - conclude Perrini - Fratelli d’Italia ha proposto una mozione al Consiglio regionale che suona sì come provocazione – chiedere al governo Emiliano di attuare il Piano Fitto – ma che in realtà chiede che si apra una discussione chiara e definitiva sulla Sanità un Puglia. E magari qualcuno chieda scusa ai pugliesi per le bugie dette solo per vincere le elezioni”.