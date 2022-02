Saverreo, il rapper barese torna con il nuovo singolo 'MCVDM'

MILANO - SaverreO torna nei digital store con il nuovo singolo MCVDM - etichetta Digital Noises - in collaborazione con Zeno e registrato presso il GranDad Studio. Il brano - spiega - vuole esternare quanto le esperienze negative ci portino in alcuni casi a chiuderci sempre di più, come nel mio caso, per poi sfogarsi nella musica. Dovremmo tutti imparare il senso di “umanità” e stare con l’altro non solo per interessi propri.

La direzione musicale: la direzione musicale mi piace tutta, qualsiasi direzione musicale mi attrae. Ad ora sto provando questa strada (che in grosso modo potremmo chiamare Trap, anche se per i puristi…“Trap” non è) e mi piace tantissimo. Ho sempre sognato di produrre musica celtica (sostanzialmente quella che si sente durante i film di guerra antica) e magari un giorno mi toglierò lo sfizio di farvi sentire qualcosa.

Saverio Autorino, nasce a Bari il 16 Ottobre 1998. Muove i primi passi nel mondo della musica già a 11 anni seguendo corsi di pianoforte e orchestra. Nel 2013 scrive la sua prima canzone dedicata al padre deceduto quando lui aveva solo 3 anni. A 17 anni segue corsi di mixing e mastering e crea il suo studio di registrazione: il “GranDad Studio”. Nel 2019 pubblica il suo primo omonimo album.