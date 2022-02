Scomparso a Milano e trovato carbonizzato: fermato il figlio

MILANO - E' stato identificato il cadavere bruciato rinvenuto a Cerro Maggiore: è quello di Corrado D'Errico, 65enne di Cusano Milanino, di cui si erano perse le tracce lo scorso 30 dicembre. Il principale indiziato per l'omicidio è il figlio.Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Monza, il pensionato è stato ucciso in casa sua e il suo corpo è stato poi trascinato dall'interno dell'abitazione, e quindi portato in auto a Cerro Maggiore, dove è stato dato alle fiamme. Nel garage della villetta è stata sequestrata un'arma, munita di proiettili, per la quale nessuno dei due aveva la licenza. Sull'arma saranno svolti tutti gli accertamenti balistici del caso.Gli investigatori, coordinati dagli uffici giudiziari diretti dal Procuratore Claudio Gittardi, avrebbero già chiarito cosa il 33enne avrebbe usato per avvolgere il corpo e per trasportarlo.