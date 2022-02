(via Ssc Bari fb)

- Il Bari vince 1-0 al “Liguori” con la Turris. Nel primo tempo al 32’ i biancorossi passano in vantaggio con Cheddira, dopo una conclusione da posizione favorevole su cross di Mallamo. Quarta rete per l’attaccante nel girone C di Serie C.Nel secondo tempo al 26’ la Turris resta in dieci. Espulso Manzi per avere colpito con una manata un calciatore dei galletti. Ottavo successo in trasferta per il Bari. I biancorossi sono primi con 55 punti, +7 sul Catanzaro, secondo a 48 punti. I calabresi vincono 1-0 al “Ceravolo” con la Paganese.