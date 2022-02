Allarme intelligence estone: "Mosca pronta all'invasione"

Il rapporto si conclude: "L’escalation ai confini dell’Ucraina deteriora la sicurezza dell’intera Europa e dimostra come la minaccia di un’azione militare sia diventata il primo strumento della cassetta degli attrezzi della politica estera russa”.

Il rapporto annuale dell'intelligence estone per l'estero parla di una ormai imminente invasione dei russi in Ucraina. Secondo l'intelligence, la Russia sarebbe ormai pronta a dare l'avvio all'azione militare, con circa 150mila soldati al confine ucraino e 20mila soldati che si troverebbero in Bielorussia: "Si tratta del più grande ammassamento militare russo degli ultimi trent’anni".