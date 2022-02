In uno dei posticipi della ventunesima giornata del girone C di Serie C il Foggia perde 2-1 al “Viviani” col Potenza. Nel primo tempo al 19’ i dauni passano in vantaggio con Merola, conclusione da breve distanza su passaggio di Rocca. Al 37’ i lucani pareggiano con Cuppone, siluro da fuori area dopo uno scambio in velocità con Salvemini.

Al 44’ il Potenza realizza la rete decisiva con l’argentino Burzio di testa su cross di Cuppone. Terza sconfitta consecutiva del Foggia. E’ decimo con 31 punti. Il Potenza supera di 3 punti la Vibonese ultima a 15 punti e raggiunge con 18 punti l’Andria. Nell’altro posticipo l’Avellino vince 3-1 al “Partenio” con la Juve Stabia e raggiunge a 42 punti al secondo posto il Monopoli. Gli irpini e i biancoverdi sono a-9 dal Bari.