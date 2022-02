Serie C: vince il Monopoli, pareggia il Taranto

Nel secondo tempo al 91’ i calabresi pareggiano con Curiale e al 92’ Tchetchoua segna il gol che permette alla Virtus Francavilla di ottenere il successo. Il Taranto pareggia 1-1 allo “Jacovone” col Campobasso e non riesce a fare un salto di qualità. Nel primo tempo al 2’ gli jonici passano in vantaggio con Giovinco. Nella ripresa al 15’ i molisani pareggiano con Emmausso. Il cambio di allenatore non basta all’Andria per ritrovare la vittoria.





Nella partita in cui debuttano in panchina Nicola Di Leo e Vito Di Bari subentrati all’esonerato Ciro Ginestra i pugliesi pareggiano 1-1 al “Degli Ulivi” col Catania e restano terzultimi con 18 punti. Nel primo tempo al 6’ l’Andria passa in vantaggio con Risolo. Nel secondo tempo al 10’ gli etnei pareggiano con Russotto. Nel posticipo oggi alle 18 il Foggia cerca di vincere al “Viviani” col Potenza per rilanciarsi.

- Nel recupero della ventunesima giornata del girone C di Serie C il Monopoli vince 2-1 al “Veneziani” con la Turris e si conferma secondo con 42 punti, a -9 dal Bari. Nel secondo tempo al 6’ i campani passano in vantaggio con Pavone. Al 28’ pareggia Borrelli. Al 48’ i biancoverdi realizzano la rete decisiva. Sbraga devia nella propria porta. La Virtus Francavilla Fontana supera 2-1 in trasferta la Vibonese ed è terza a 40 punti. Nel primo tempo al 3’ i biancazzurri passano in vantaggio con Patierno.