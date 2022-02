(via Juventus fb)





Nella ripresa è il turno anche di Zakaria che al 61', servito da Morata, a tu per tu col portiere veronese, non sbaglia, siglando il 2-0. La Juventus, con la vittoria in casa contro il Verona, raggiunge al 4° posto l'Atalanta che a sorpresa è stata sconfitta dal Cagliari, con cui avrà lo scontro diretto nel prossimo turno.



La Juventus vince 2-0 contro il Verona grazie agli acquisti di gennaio: Vlahovic e Zakaria. I bianconeri hanno gestito la partita senza particolari patemi trovando il vantaggio già al 14' con il neo acquisto Vlahovic, con il serbo che supera Montipò, incerto nell'uscita, di pallonetto.