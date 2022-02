Si dà fuoco davanti alla caserma: grave 33enne

COSENZA - L'uomo avrebbe citofonato alla caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza, prima di cospargersi di benzina. Subito sono scattati i soccorsi: trasportato in ospedale, le sue condizioni risultano gravi.L'uomo avrebbe ampie ustioni su tutto il corpo ma non sarebbe in pericolo di vita. Appena stabilizzato, hanno reso noto dall'ospedale, verrà trasferito al Centro grandi ustioni di Napoli. Trentatreenne, professore, mai un problema con la giustizia, il ragazzo era da poco rientrato in Calabria dalla Lombardia, dove aveva insegnato negli ultimi mesi.Ancora in corso gli accertamenti, ma secondo quanto filtra il motivo andrebbe ricercato nella sfera professionale del ragazzo: sarebbe stato sospeso dal lavoro.