Tra i dispersi vi sono cittadini bulgari, greci e una persona di nazionalità turca ma non italiani.



CORFU' - In un nuovo aggiornamento, il Gruppo Grimaldi precisa che i dispersi al termine delle operazioni di evacuazione della Euroferry Olimpia sono 13, e non 14. E' stato confermato che, di questi, cinque passeggeri sono stati rintracciati a bordo e sono in corso per loro le operazioni di recupero ed evacuazione.