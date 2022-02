Incendio sul traghetto Grimaldi Euromed tra Italia e Grecia, le immagini delle fiamme dall'alto

(Agenzia Vista) - Grecia, 18 Febbraio 2022 - Le immagini dall'alto del traghetto andato in fiamme tra Italia e Grecia. La Guardia Costiera italiana è in costante contatto, dalle prime luci dell’alba, con la Guardia Costiera greca per l operazioni di soccorso in favore della nave battente bandiera italiana Olimpia della società Grimaldi Euromed, che questa notte, in navigazione da Igoumenitsa (Grecia) a Brindisi, a circa 10 miglia a largo della Grecia, ha sviluppato un grave incendio a bordo.