Vaccini anti Covid: campagna vaccinale a Bari e in provincia prosegue con iniziative mirate

BARI - Report vaccini anticovid 10 febbraio 2022:La campagna vaccinale anti Covid a Bari e in provincia prosegue con iniziative mirate per rispondere ancora alla domanda di vaccino, seppure in diminuzione per via delle elevate coperture già raggiunte, da parte della popolazione. Domani secondo appuntamento con le sedute vaccinali straordinarie dedicate alla comunità di etnia rom della città di Bari e sabato nell’hub di Putignano una giornata di vaccini aperta anche a quanti non hanno potuto accedere alla vaccinazione per casi particolari e/o altre criticità. Il Dipartimento di prevenzione, con la sua equipe mobile coordinata dalla dottoressa Antonella Spica, tornerà domani mattina nella sede comunale del quartiere Japigia, Centro servizi per le famiglie, per vaccinare i minori di 5-11 anni appartenenti alle famiglie rom del campo di Santa Teresa. Mentre sabato 12 febbraio un’altra giornata straordinaria di vaccinazione a Putignano per la popolazione over 12 nell’hub San Michele in Monte Laureto, dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18. Le sedute di vaccinazione anti-Covid sono aperte a tutti i soggetti di almeno 12 anni di età che debbano eseguire: dose di richiamo ("booster" - ultima dose/infezione effettuata entro il: 14/10/21), e/o prima dose o dose unica in caso di soggetti in precedenza positivi al COVID (a distanza di almeno 90 giorni dall'infezione). Potranno accedere anche coloro che non risultino ancora iscritti al SSN, non siano in possesso di tessera sanitaria o Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o siano stati vaccinati all'estero o con vaccini non autorizzati da EMA. Intanto la copertura vaccinale con terza dose della popolazione over 12 in provincia che ha concluso il ciclo primario 4 mesi fa è arrivata all’86,4% e, se si considera soltanto la fascia di età over 50, la stessa copertura ha raggiunto quota 94,1%. Sono state 3.572 le somministrazioni eseguite nei centri territoriali nelle ultime 24 ore, di cui 1.954 terze dosi, 1.343 seconde e 275 prime. Di queste oltre 900 somministrazioni sono state erogate nell’hub Fiera del Levante a Bari. L’adesione delle famiglie alla campagna vaccinale pediatrica cresce ora dopo ora, tanto che in tutta la provincia il 55% dei bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni ad oggi risulta coperto con almeno una dose e il 41% ha già concluso il ciclo. I numeri salgono a Bari città dove si sfiora il 60 per cento dei bambini che hanno già fatto la prima vaccinazione e in alcuni comuni dei distretti socio sanitari 11 e 12 la copertura con prima dose dei bambini è ancora più elevata, rispettivamente al 69% e al 66%.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.323.972 dosi.Sono 285.527 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 9.185 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 323.841 persone.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.208 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 40.786 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.Da lunedì 14 febbraio accesso libero, senza prenotazione, alla terza dose di vaccino antiCovid nei PvP come già avviene per prima e seconda dose. Per le vaccinazioni pediatriche (fascia 5-11 anni) è invece necessaria la prenotazione.Da sabato 19 febbraio chiudono i PVP di Maglie, Poggiardo e Galatina.Rimarranno attivi i seguenti PVP: Museo Castromediano di Lecce, Caserma Zappalà di Lecce, Casarano, Campi Salentina, Nardò, Gallipoli, Martano e Gagliano del Capo, con gli orari di seguito indicati:CasaranoPalazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano - CollepassoDal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; lunedì e martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;Gagliano del CapoPresidio territoriale di assistenza, ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 (ex Ospedale)Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;Gallipoli (orario valido dal 14/2)Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via TorinoDal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30;LecceCaserma Zappalà, Via Massaglia (ingresso Viale Grassi)Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30;Museo Castromediano, Viale GallipoliDal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30;Campi SalentinaPresidio territoriale di assistenza, Via San Donaci (ex Ospedale)Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:30;MartanoRSSA, Via Rita Levi MontalciniDal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;NardòEx Asilo, Via BeethovenDal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.4463 vaccinazioni (di cui 245 prime dosi, 1033 seconde dosi e 3185 terze dosi) effettuate nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale.Per quanto riguarda la campagna vaccinale nella provincia di Taranto, nella giornata di mercoledì 9 febbraio sono state registrate 1.813 dosi totali di vaccino somministrate. Di queste, 180 sono prime dosi, di cui 106 pediatriche, 652 seconde dosi, di cui 238 pediatriche, e 1.011 richiami. In particolare, 187 dosi presso l’Arsenale della Marina Militare, 209 dosi presso l'hub alla SVAM a Taranto, 145 dosi a Manduria e 359 dosi a Massafra. Inoltre, 382 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 45 dosi a domicilio per pazienti fragili, 452 dosi nelle farmacie abilitate, 64 dosi in altre strutture.Proseguono nella Asl di Brindisi le vaccinazioni per la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni. Domani, venerdì 11 febbraio, saranno attivi, dalle 15 alle 19, i punti vaccinali di Brindisi-PalaVinci, Ceglie Messapica (palazzetto dello sport) e Fasano-Conforama.Anche per le vaccinazioni pediatriche è necessaria la prenotazione che può essere effettuata tramite sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”.È necessario presentarsi nei centri con la modulistica già compilata - anche per le seconde dosi – da scaricare al linkI bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso contrario occorre la delega con documento di identità del genitore assente.