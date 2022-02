Vaccini anti Covid: Puglia sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni

BARI - La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 50,5%, 15,6 punti sopra la media nazionale che invece è del 35%.Il 38% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 71% (+4,1% della media nazionale).Gli over 50 della popolazione pugliese che hanno ricevuto la terza dose salgono all’85% (+5,1% della media nazionale).Con le 3.200 somministrazioni di ieri, di cui 1.865 richiami, sale a 2 milioni 962.288 il totale delle dosi erogate in tutto il territorio.I richiami, in particolare, hanno toccato quota 778.628 dosi, pari ad una copertura dell’87% della popolazione over 12 che ha concluso il ciclo primario quattro mesi fa. Elevata la protezione assicurata agli ultraottantenni (97%), 70-79enni (95,4%), 60-69enni (95,1%) e 50-50enni (92,1%). Ulteriori margini di crescita si rilevano per le fasce d’età più giovani, comunque ben coperte: 40-49 anni (87%), 30-39 anni (81,2%), 20-29 anni (77,1%) e 12-19 anni (61,5%).Per quanto riguarda la popolazione over 5, la copertura vaccinale è al 91% (con prima dose e ciclo completo) in tutta la provincia, con punte del 93% - con almeno una dose - a Bari, Bitonto, Sammichele, Putignano, Giovinazzo, Molfetta, Monopoli e ancora più su Noci al 94%.Prosegue la campagna pediatrica. Ad oggi sono state somministrate 75.286 dosi a bambine e bambini tra 5 e 11 anni, con una copertura del 56% e del 45%, rispettivamente con prima dose e ciclo completo.Nella provincia Bat il 92 per cento della popolazione over 12 ha ricevuto la prima dose di vaccino (316.948 cittadini) mentre in 303.596, pari all’88 per cento degli aventi diritto, ha ricevuto anche la seconda dose. Il 61 per cento della popolazione dai 12 anni in su ha ricevuto anche la terza dose: la percentuale equivale a 211.028 cittadini.Nella fascia 5-11 anni ha iniziato il ciclo vaccinale il 50 per cento della popolazione pari a 12.719 bambini, lo ha concluso con la seconda dose il 37 per cento equivalente a 9.504 bambini.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.333.312 dosi.Sono 288.426 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 9.638 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 328.735 persone.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.508 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 40.956 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.3760 le vaccinazioni (di cui 268 prime dosi, 900 seconde dosi e 2592 terze dosi) effettuate nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale.Tra queste: 686 nella Caserma Zappalà, 230 nel Museo S. Castromediano di Lecce, 250 nel Centro polivalente di Galatina, 97 nell'Hub di Nardò, 310 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 170 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 379 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 56 nell'Hub di Poggiardo, 246 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 236 nella RSSA comunale di Martano, 313 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 138 nel Dea Vito Fazzi, 66 nel complesso ex Acait, 66 nell'Ospedale di Gallipoli, 65 nell'Ospedale di Scorrano, 107 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio.Nella Asl di Brindisi da oggi, 15 febbraio, nei giorni di apertura programmati, è consentito l’accesso libero, cioè senza prenotazione, sia nei punti vaccinali dedicati alla popolazione dai 12 anni in su che in quelli per i bambini dai 5 agli 11 anni.L’accesso libero riguarda la somministrazione del ciclo vaccinale primario, nonché della dose booster o di quella addizionale. Nei centri sarà garantita un’adeguata gestione dei flussi di persone con percorsi e modalità organizzative differenziate tra chi ha la prenotazione e chi invece si presenta "a sportello".Il Dipartimento di Prevenzione è impegnato anche per favorire il completamento del ciclo vaccinale per i soggetti fragili e ospiti delle Strutture residenziali e semi-residenziali, in accordo con i medici di medicina generale, centri e reti di patologia.I centri attivi sono aggiornati settimanalmente con elenco pubblicato nelle notizie in primo piano sul sito Asl Brindisi https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi La campagna vaccinale nella provincia di Taranto ieri lunedì 14 febbraio ha registrato 1.005 dosi totali di vaccino somministrate: 73 prime dosi, 401 seconde dosi e 531 richiami. Rispetto al totale, 140 dosi sono pediatriche. In particolare, 258 dosi presso l’Arsenale della Marina Militare, 84 dosi a Martina Franca, 110 dosi a Massafra. Inoltre, 158 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 15 dosi a domicilio per pazienti fragili, 15 negli ospedali e 365 dosi nelle farmacie abilitate.