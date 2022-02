Vaccini anti Covid: Puglia sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 50,7%

BARI - La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 50,7%, 15,6 punti sopra la media nazionale che invece è del 35,2%.Il 40% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 72% (+4,2% della media nazionale).Gli over 50 della popolazione pugliese che hanno ricevuto la terza dose salgono all’85% (+5,1% della media nazionale).Sono circa 22mila le dosi erogate negli ultimi sette giorni, 2.738 nella sola giornata di ieri. La campagna vaccinale della ASL Bari ha totalizzato sinora 2 milioni e 973.329 somministrazioni anti-Covid, suddivise tra 1 milione e 119.184 prime dosi, 1 milione e 69.877 seconde e 784.294 terze dosi.La copertura della popolazione è ottima sia tra gli over 12, dove è stato raggiunto il 94% con una dose e anche con ciclo completo, sia tra gli over 5, protetti per il 91%, anche in questo caso con dose singola e doppia. Sul fronte dei richiami, ad oggi risulta vaccinato con dose “booster” l’87,4% della platea vaccinabile, ossia over 12 che hanno completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa.Salgono ulteriormente i numeri della campagna pediatrica 5-11 anni, giunta oltre le 76mila dosi somministrate: 43.423 prime dosi e 33.196 seconde. La percentuale di copertura è al 56,2% per le prime dosi e al 46% con doppia dose, nettamente più avanti rispetto ai dati di riferimento nazionali: 36,4% e 26,4%.Nella provincia Bat 317.143 cittadini, pari al 92 per cento della popolazione, ha effettuato la prima dose di vaccino, 304.635 cittadini pari all’89 per cento ha effettuato anche la seconda dose mentre 215.536 cittadini pari al 63 per cento ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.340.107 dosi.Sono 290.139 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 9.879 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 332.497 persone.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.617 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 41.062 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.Sono 1.752.555 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 647.539 prime dosi, 627.372 seconde dosi, 21.336 monodose; a quota 456.308 le terze dosi con una copertura del 45% nella fascia 12-19, del 49% nella fascia 20-29, del 51% nella fascia 30-39, del 59% nella fascia 40-49, 62% nella fascia 50-59, 73% nella fascia 60-69, 77% nella fascia 70-79, 77% nella fascia 80-89, 56% negli over 90.Prosegue, con una significativa risposta da parte delle famiglie, la campagna vaccinale pediatrica con 39.194 vaccinazioni eseguite finora.2291 le vaccinazioni (di cui 101 prime dosi, 603 seconde dosi e 1587 terze dosi) effettuate nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale.Nella Asl di Brindisi proseguono, in collaborazione con i pediatri di libera scelta, le vaccinazioni per la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni. Lunedì 21 febbraio, dalle 15 alle 18, sarà aperto il palazzetto dello sport di Ceglie Messapica e il giorno seguente, martedì 22 febbraio, saranno attivi Conforama a Fasano (dalle 15 alle 19) e la scuola primaria di San Donaci (dalle 15 alle 18). L'accesso è consentito anche senza prenotazione che può essere effettuata tramite i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”.È necessario presentarsi nei centri con i moduli già compilati - anche per le seconde dosi – da scaricare al linkI bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso contrario occorre la delega con documento di identità del genitore assente.La campagna vaccinale nella provincia di Taranto ieri giovedì 17 febbraio ha registrato 1.404 dosi totali di vaccino somministrate, delle quali 92 prime dosi, 741 seconde dosi e 571 richiami. Rispetto al totale, 452 dosi sono pediatriche. In particolare, 272 dosi presso l’Arsenale della Marina Militare e 224 alla SVAM a Taranto, 105 a Grottaglie, 254 dosi a Manduria e 140 dosi a Ginosa. Inoltre, 190 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 17 dosi a domicilio per pazienti fragili, 10 negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie e 192 dosi nelle farmacie abilitate di Taranto e provincia.