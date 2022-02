Covid Italia: +53.662 casi, 314 i decessi. Terapie intensive sotto quota mille

Sono 510.283 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 538.131. Il tasso di positività è al 10,5%, sostanzialmente stabile rispetto al 10,7% di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.948, ovvero 614 in meno rispetto a ieri.

ROMA - Ammontano a 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.890 .Le vittime sono invece 314 (ieri erano state 320).Scendono sotto quota mille le terapie intensive, dopo il continuo calo delle ultime settimane: sono 987, in diminuzione di 50 rispetto a ieri.