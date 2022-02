Vaccini anti Covid: superate le 200mila terze dosi nella Città di Bari

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.329.374 dosi.



Sono 287.101 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 9.272 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 326.900 persone. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.340 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 40.886 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni. Nelle mattinate di lunedì 14 febbraio e mercoledì 16 febbraio prossimi, la ASL ha organizzato presso l'hub di Apricena "Casa Matteo Salvatore" due open day dedicati alla popolazione di età superiore a 12 anni. Sarà possibile accedere senza prenotazione dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Per ogni giornata saranno disponibili 120 dosi di vaccino. ASL BAT Nella provincia Bat il 92 per cento della popolazione over 12 ha ricevuto la prima dose di vaccino (316.777 cittadini) mentre in 302.898, pari all’88 per cento degli aventi diritto, ha ricevuto anche la seconda dose. Il 60 per cento della popolazione dai 12 anni in su ha ricevuto anche la terza dose: la percentuale equivale a 208.027 cittadini.



Sono 4397 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri in ASL Lecce tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale. Tra queste 232 nel Pta (ex Ospedale) di Campi Salentina, 181 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 196 nell'Hub di Nardò, 172 nel Dea Fazzi, 319 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 233 nel Museo S. Castromediano di Lecce, 46 nell'Hub di Poggiardo, 235 nella RSSA comunale di Martano, 770 nella Caserma Zappalà di Lecce.



BARI - Report vaccini anticovid 12 febbraio 2022:Superate le 200mila terze dosi nella Città di Bari, a fronte di complessivi 758mila richiami in tutto il territorio provinciale. Prosegue la campagna di rafforzamento della protezione offerta dal vaccino anti-Covid alla popolazione residente over 12 che abbia completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa: la copertura ha raggiunto l’87% totale, con una media del 94,4% tra gli over 50 e un picco del 97% tra gli ultraottantenni. La ASL Bari sta curando in modo particolare la vaccinazione della fascia pediatrica, già coperta per il 56% con prima dose e 42% con ciclo completo. Parallelamente, dopo l’apertura “a sportello” per tutte le fasce d’età, si moltiplicano le iniziative mirate a raggiungere target specifici. Si va dalla vaccinazione delle donne gravide, in programma oggi a Corato, alla somministrazione – sempre nella stessa giornata ma a Putignano - dedicata a soggetti in precedenza positivi al Covid oppure a coloro che non risultino ancora iscritti al SSN, non siano in possesso di tessera sanitaria o Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o siano stati vaccinati all'estero o con vaccini non autorizzati da EMA. Ieri, inoltre, nei centri vaccinali sono state erogate 4.583 dosi, con quasi 400 prime dosi. Da inizio febbraio sono oltre 2800 le prime dosi erogate a soggetti dai 12 anni in su, segno che le sacche residuali di indecisi o esitanti si stanno riducendo ulteriormente.Nella Asl di Brindisi finora sono state somministrate 903.708 dosi di vaccino, di cui 340.876 prime dosi, 324.291 seconde dosi e 238.541 terze dosi. Mediamente sono state somministrate 2.335,2 dosi per giornata di vaccinazione. Il 63,3% (572.225) delle dosi è rappresentato da Pfizer, il 23,3% (210.127) da Moderna, il 9,5% (86.097) da AstraZeneca, il 2,6% (23.163) da Pfizer pediatrico e l'1,3% (12.096) da Janssen (Johnson&Johnson).