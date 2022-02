Visita al frantoio semi ipogeo di Borgagne

La produzione olearia tradizionale in Terra d’Otranto risale a tempi antichissimi in cui la "ciurma di frantoiani" lavorava faticosamente in ambienti ipogei o semi ipogei, insieme agli animali da traino. Vere e proprie miniere di quell'oro liquido tanto prezioso quanto fondamentale per l'economia.



L'apertura del frantoio è prevista dalle ore 10 alle 13 mentre la visita guidata, della durata di circa un'ora, è fissata per le ore 11. L’attività rientra nelle aperture straordinarie dei Beni Culturali del Comune di Melendugno.



Info e prenotazioni:



Tel. 349.8067219 /339 2063223

Costi biglietto: 3 euro adulti; 2 euro sotto i 14 anni e sopra i 65.

Gratuito sotto i 6 anni, per i residenti di Lecce e provincia e disabili e accompagnatore e per i soci volontari e sostenitori di Vivarch aps.

MELENDUGNO (LE) - Proseguono gli appuntamenti alla scoperta del territorio a cura di Vivarch: domani, domenica 20 febbraio, è la volta di un luogo particolarmente caratteristico, il frantoio semi ipogeo di Borgagne, frazione di Melendugno.