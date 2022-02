Visita guidata al borgo di Roca Nuova: appuntamento domenica 27 febbraio

MELENDUGNO (LE) - Domenica 27 febbraio si rinnova l'appuntamento con le visite guidate a cura di Vivarch.Gli operatori culturali porteranno i visitatori alla scoperta di uno dei borghi rinascimentali più caratteristici del territorio: Roca Nuova e i suoi sentieri stretti che scandiscono le case dei suoi antichi abitanti, il culto di San Vito con la piccola chiesa che ancora oggi conserva preziosi affreschi da ammirare, la monumentale Torre al centro del borgo con i suoi spazi interni e le prigioni ricche di splendidi graffiti, aspettano solo di essere raccontate.L'apertura del borgo è prevista dalle ore 10 alle 13 mentre la visita guidata, della durata di circa un'ora, è fissata per le ore 11 presso Roca Nuova (Strada SP 297 girare per Via Roca Nuova).L’attività rientra nelle aperture straordinarie dei Beni Culturali del Comune di Melendugno.Tel. 349.8067219 /339 2063223Costi biglietto: 3 euro adulti; 2 euro sotto i 14 anni e sopra i 65. Gratuito sotto i 6 anni, per i residenti di Lecce e provincia e disabili e accompagnatore e per i soci volontari e sostenitori di Vivarch aps. Obbligo di green pass, secondo le vigenti disposizioni in materia di Covid-19.