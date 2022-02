Vittorie, record e scontri: come sono andate le Olimpiadi invernali

PECHINO - Concluse le gare ai Giochi di Pechino, ma non senza polemiche. Per l'Italia è stata l'edizione invernale migliore dopo quella del 1994. Grande protagonista Arianna Fontana, che ha portato a casa 3 medaglie. Ecco tutti i vincitori:Francesca Lollobrigida, argento sui 3000 metri (speed skating)Italia (Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Martina Valcepina, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola), bronzo nella staffetta mista (short track)Dominik Fischnaller, bronzo nello slittino singolo (slittino)Arianna Fontana, oro sui 500 metri (short track)Federica Brignone, argento in gigante (sci alpino)Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner), oro nel curling doppio misto (curling)Federico Pellegrino, argento nella sprint (sci di fondo)Omar Visintin, bronzo nello snowboardcross (snowboard)Davide Ghiotto, bronzo sui 10000 metri (speed skating)Dorothea Wierer, bronzo nella sprint (biathlon)Italia (Michela Moioli, Omar Visintin), argento nello snowboardcross a squadre (snowboard)Sofia Goggia, argento in discesa libera (sci alpino)Nadia Delago, bronzo in discesa libera (sci alpino)Arianna Fontana, argento sui 1500 metri (short track)Italia (Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti), bronzo nella staffetta (short track)Federica Brignone, bronzo in combinata (sci alpino)Francesca Lollobrigida, bronzo nella mass start (speed skating)