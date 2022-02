BOLOGNA - E' stato aggiornato al 6 aprile il processo a Patrik Zaki: lo ha riferito all'ANSA lo stesso studente egiziano dell'università di Bologna.Lo studente rischia una condanna di altri 5 anni di carcere in Egitto, è accusato di diffusione di notizie false. Pur ammettendo preoccupazione per le passate accuse di istigazione al terrorismo, Zaki ha detto di non ritenere che questo dossier verrà riaperto.