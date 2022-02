Zelensky apre al dialogo con la Russia

Il presidente ucraino Zelensky, in occasione della conferenza stampa congiunta con il presidente dell'Estonia, ha escluso che l'escalation con la Russia possa portare all guerra, definendo l'atto di Mosca, col riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e Luganks "un attacco alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina".Zelensky apre al dialogo con Putin affinché la diplomazia possa risolvere la crisi tra i due Paesi: "Esortiamo la Russia, e non è la prima volta, a risolvere queste questioni con dialogo, a sedersi al tavolo dei negoziati. Siamo pronti a negoziare in ogni sede, la Russia lo sa".