8 marzo, Zelensky: "Non posso dire le tradizionali parole d'auguri, non con tutti questi morti"

(Agenzia Vista) Kiev, 08 marzo 2022 - "Di solito in questi giorni celebriamo le vacanze di primavera e facciamo gli auguri alle nostre donne. Ragazze, mogli, madri. Sempre. Ma non oggi. Non posso fare i tradizionali auguri quando ci sono tutti questi morti", così il Presidente Zelensky in un video postato sui suoi social. /