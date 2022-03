A Carbonara di Bari 'Ai tempi del Jazz'

BARI - Domenica 27 Marzo alle ore 20:00, presso l’Auditorium della Chiesa di Sant’Agostino a Carbonara di Bari, si terrà il primo dei tre appuntamenti de “I concerti di Sant’Agostino”, a cura dell’Associazione Auditorium.

Il concerto, dal titolo “Ai tempi del Jazz”, rende omaggio al multiforme mondo del Jazz, proponendo un repertorio che spazia dagli anni ‘30 fino agli anni ’60, e che celebra i geniali autori (Gershwin, Porter, Jobim), gli eccezionali solisti che hanno fatto grande questa musica.

Standard indimenticabili che hanno fatto il giro del mondo e fanno ancora parte della nostra cultura, ma anche piccoli gioielli meno conosciuti, verranno eseguiti dal quartetto guidato da Nicolò Fanelli, con Cristina Lacirignola alla voce, Fabio Lopez al contrabbasso e Antonio Ninni alla batteria.

Si ringrazia la Comunità Parrocchiale della Chiesa Matrice S. Maria del Fonte per la cortese accoglienza e disponibilità. Biglietti: intero 8,00 euro - ridotto 5,00 euro (under 18 / over 65) Prenotazione obbligatoria: email: associazioneauditorium@hotmail.com WhatsApp: 3404142661 - 3480072656.

Il prossimo appuntamento de “I concerti di Sant’Agostino” si terrà giovedì 31 marzo, sempre alle ore 20:00 e presso l’Auditorium della Chiesa di Sant’Agostino. Ad esibirsi in “Un Duo per Piazzolla” Domenico Masiello al violino e Michele Fazio al pianoforte.