A Ginosa (Ta) la 'Fiaccolata per la pace'

GINOSA (TA) - Il Comune di Ginosa, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi, le Associazioni e le Parrocchie locali, organizza una Fiaccolata per la Pace.Appuntamento lunedì 7 marzo 2022 alle ore 19,00 nella centrale Piazza Marconi, dove ci sarà un momento di raccoglimento, riflessione e condivisione.Un’iniziativa simbolica e aperta a tutta la comunità, nel rispetto delle normative anti covid vigenti."Non si può rimanere indifferenti dinanzi ai fatti che si stanno verificando in Ucraina e che minacciano la Pace - spiega l’Amministrazione Comunale - per questo motivo, in collaborazione con tutti gli Istituti Comprensivi, le Associazioni e le Parrocchie locali, stiamo organizzando questa simbolica iniziativa aperta all’intera comunità.Inoltre, siamo già al lavoro per fornire aiuti concreti nei confronti di quelle persone costrette a fuggire dalla guerra e a lasciare la propria casa. Non c’è bandiera, schieramento o confine che tengano. Nulla deve dividerci quando la Pace viene minacciata".