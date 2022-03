(Afp)





Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha escluso al momento che ci possano esserci contatti telefonici tra Putin e Biden.

- "Non peggiorare la situazione. Io consiglierei di non esacerbare la situazione, di non introdurre nessuna restrizione. Noi continueremo a rispettare i nostri obblighi". Con queste parole il presidente Putin, intervenuto ad una tv russa, ha lanciato un monito contro i Paesi occidentali.