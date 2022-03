A Trani 'Concerto per il Popolo di Ucraina'

TRANI (BT) - L’Associazione Auditorium presenta il “Concerto per il Popolo di Ucraina”: un gesto di amore per la Pace e per tentare di alleviare la sofferenza di un Popolo minacciato e terrorizzato.Questa la motivazione che spinge l’Associazione Auditorium e il Palazzo delle Arti Beltrani, in collaborazione con OFP Molfetta, LABS Molfetta, Ass. Sarro di Trani e Fondazione EAAAC di Trani, ad organizzare un concerto per offrire un momento di riflessione, anche artistica, e di condivisione dei valori di Libertà e Pace.Il matinée accoglierà i partecipanti con un programma interamente dedicato a musiche di compositori ucraini: Lyatoshynsky - Bortkiewicz - Lysenko - Skoryk, eseguiti dal Bortkiewicz Duo (Ucraina) composto da T. Yakubov (violino) e Y. Levkulych (pianoforte).Il Bortkiewicz Duo è stato fondato nel 2016 durante la preparazione del Festival Internazionale di Musica “Bortkiewicz in Ucraina” (Kiev 2017) dagli autori, organizzatori ed esecutori di questo festival: il violinista Temur Yakubov e il pianista Yevhen Levkulych. Il nome “Bortkiewicz Duo” lavora per rendere popolare il nome e la musica di un famoso compositore ucraino, Sergei Bortkiewicz (1877–1952): la sua musica da camera è la caratteristica speciale del repertorio dell’Ensemble.Il costo del biglietto per l’ingresso al concerto è di 5,00 euro. L’intero ricavato dei biglietti sarà devoluto alla Croce Rossa Ucraina.Inoltre, contestualmente, si potrà devolvere un contributo volontario che l’Associazione provvederà a far pervenire sempre alla Croce Rossa Ucraina.IBAN:UA983510050000026004271658800 SWIFT: KHABUA2KPrenotazione obbligatoria: associazioneauditorium@hotmail.comPer l’accesso è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato ed indossare la mascherina FFP2.