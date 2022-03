Aereo militare caduto vicino a Lecco: morto uno dei due piloti

LECCO - L'incidente è avvenuto in mattinata sul monte Legnone. Ha purtroppo perso la vita uno dei due uomini che si erano lanciati con il paracadute dal velivolo per cercare di salvarsi.Salvo uno dei due membri dell’equipaggio, 53enne italiano pilota collaudatore, è stato individuato e recuperato dai soccorsi (vedi articolo), poi trasportato all’ospedale Niguarda con traumi non gravi. E’ finita invece drammaticamente la ricerca del compagno di volo, un pilota in addestramento inglese di cui è stato individuato il corpo in un canale nei pressi dell’aereo.Le operazioni di recupero sono terminate intorno alle 16.30 quando la salma dell’uomo è stata trasportata in elicottero al campo sportivo di Colico, dove è stata allestita la sede dei soccorsi.Dopo i primi accertamenti sulla dinamica dell'incidente della Procura, al via le indagini che sono affidate ai Carabinieri di Lecco.