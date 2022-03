Apre nuovo Parco Rossani, Emiliano: "Una giornata meravigliosa, vedo la Puglia cambiare e migliorare"

Michele Emiliano, partecipando questa mattina all’apertura del nuovo parco nella ex Caserma Rossani di Bari, che si estende su una superficie di circa 30mila mq nei rioni di Carrassi e San Pasquale a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria centrale.





Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia,, partecipando questa mattina all’apertura del nuovo parco nella ex Caserma Rossani di Bari, che si estende su una superficie di circa 30mila mq nei rioni di Carrassi e San Pasquale a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria centrale.“È una meravigliosa giornata – ha concluso Emiliano - che davvero mi riempie il cuore. Ovunque io giri per la Puglia, vedo cose cambiare e migliorare”.

BARI - “Che felicità l’apertura del Parco Rossani. Questa è stata l’unica operazione immobiliare della mia vita, quando ero sindaco. Era un’area di proprietà dello Stato, che riuscimmo come Comune di Bari ad ottenere dando in cambio la chiesa russa e il palazzo della Prefettura. Questa operazione è stata seguita anche dalla Regione Puglia sia con il presidente Vendola che da me e, assieme al sindaco Decaro, abbiamo realizzato una buona parte del progetto che adesso cercheremo di completare in tutte le sue parti".