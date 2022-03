Aumentano le richieste di bunker anti atomici in Europa

Preoccupazione per la guerra o meno, nell'ultima settimana sono moltiplicate le richieste di chi, in Italia, desidera un rifugio in casa. La costruzione dei bunker arriva anche a costare 90mila euro e a richiedere i preventivi sono soprattutto ingegneri, avvocati e altri professionisti.AmesisBat, l'azienda francese leader nel settore, ha registrato nelle ultime settimane il “tutto esaurito”: le richieste riguardano rifugi sotterranei “per famiglie”, adatti cioè a nascondere un intero nucleo famigliare, da due a più persone. In un’intervista diffusa oggi dal quotidiano Le Parisien, Enzo Petrone, l’ad di AmesisBat, certifica la crescita del ritmo delle richieste da parte dei francesi: “Ce ne chiedono uno ogni 20 minuti, mentre il ritmo normale è di una decina al mese”.Anche in Italia, nelle scorse settimane, alcune testate giornalistiche hanno parlato di vera e propria “corsa al bunker”, con i costruttori che hanno serie difficoltà a soddisfare tutte le richieste. Le zone più interessate si concentrano nel nord. I prezzi? Dai 60 ai 90 mila euro.