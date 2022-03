Com'è lo yacht da 700 milioni ormeggiato a Marina di Carrara

Il super yacht ormeggiato nel porto italiano è lungo 140 metri, ha due eliporti, una piscina, una spa, un salone di bellezza, enormi soggiorni e cabine reali. Vari gli indizi che riportano come proprietario Putin.Sebebene il sindaco di Carrara smentisca categoricamente che la proprietà sia del presidente russo, il gruppo di inquirenti legato all’oppositore Aleksei Navalny afferma l'esatto contrario.Secondo i collaboratori di Navalny, infatti, lo stesso yacht Scheherazade nel porto toscano avrebbe come numerosi membri dell'equipaggio, almeno una dozzina, agenti segreti dipendenti dell'Fso russo, il Servizio di sicurezza federale che si occupa della protezione personale di Putin. Scoperta nata e confermata incrociando i nomi dell'equipaggio con rubriche telefoniche e banche dati in Russia.Con una stazza da 10.167 tonnellate, sei piani, due eliporti a poppa e a prua,con tre camini, fra cui uno a legna, un biliardo in grado di basculare per compensare gli effetti del moto ondoso, diverse spa, una piscina e saloni di bellezza, lo 'Scheherazade' fermo per lavori di manutenzione in un cantiere del porto di Marina di Carrara lascerà il cantiere all'inizio dell'estate per prendere di nuovo il largo in mare.A marzo è stato oggetto di un'ispezione da parte degli investigatori delle fiamme gialle non rientrando nella 'black list' con cui vengono congelati i beni degli oligarchi russi dopo le sanzioni alla Russia.