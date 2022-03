Axos: esce il nuovo album del talento del melodic rap italiano

MILANO - Fuori da venerdì 25 marzo “MANIE” (under exclusive license to Believe Artist Services), il nuovo progetto discografico del talento del melodic rap italiano AXOS. L’album si compone di 11 tracce ed è impreziosito dai featuring con Cicco Sanchez, Emis Killa, Ensi, Inoki, Jake La Furia, Nerone e Tancredi.

“MANIE” è il terzo album in studio di AXOS, anticipato a distanza di poche settime dal singolo “Paura di me”. Rappresenta per il rapper milanese un tassello fondamentale nell’evoluzione del suo percorso artistico, dove la sua firma stilistica diventa sempre più riconoscibile unendo le sonorità hip hop con i sound più contemporanei e melodici.

“MANIE” si presenta come uno sfogo puro, in cui AXOS si lascia andare completamente. Tolta ogni maschera, l’artista si abbandona al vero se stesso, accettando e confessando le sue manie, astratte e concrete, a cui il titolo si riferisce. L’album si configura come un viaggio introspettivo in cui ogni traccia è il frutto di un’analisi sincera e personale, con la risultante di trovarsi di fronte a un bipolarismo che non lascia spazio a nessun tipo di equilibrio: si passa da altissimi momenti di amore all’odio, dalla poliamorosità alla monogamia e alla gelosia. È proprio l’amore che, infine, risulta essere la mania dominante che, con la sua potenza, lega e tiene le redini di tutte le altre.

L’album si apre con “Paura di me”, un brano introspettivo e dalla lirica malinconica, in cui l’artista riconosce i suoi demoni e le sue fragilità, tanto da averne paura. Allo stesso tempo parla di amore, visto come unica soluzione per sconfiggere l’oscurità che alberga dentro di sé.

Segue la focus track “Un’altra canzone per te”, un pezzo intenso dedicato a una donna attraverso cui AXOS vorrebbe sconfiggere i proprio demoni. Tuttavia, si rende presto conto di quanto in realtà siano uguali, due anime affini con le stesse debolezze e fragilità.

La terza traccia è “Ubriaco”, che si avvale della collaborazione di Cicco Sanchez. Il sound è dominato dal suono della chitarra, su cui i due artisti si sfogano e riflettono su loro stessi e su come vivono il sentimento dell’amore.

Con “Padri”, invece, il rapper milanese passa a un sound cupo. Il brano è impreziosito dal featuring con Ensi e Inoki, che contribuiscono a conferire al pezzo uno style hip hop “vecchia scuola”. Il tema portante è l’essere padri, riferito non solo al legame biologico, ma anche alle figure paterne che si incontrano nella vita da strada.

La traccia “Thriller”, invece, vede il contributo di Nerone. È un brano rap puro, composto da strofe serrate. Il ritornello è un omaggio all’omonima canzone di Michael Jackson, che da un tocco pop al pezzo.

A seguire “Sotto zero”, avvalorato dalla presenza di Emis Killa e Jake La Furia. Il titolo si riferisce allo stato del cuore, reso gelido dalla crescita e dalla società in cui si è immersi. Alle tematiche del rap classico, come il destreggiarsi tra le difficoltà della vita quotidiana e il restare veri e umili, i tre maestri dell’hip hop aggiungono il loro modo di rapportarsi a queste situazioni, rendendo il brano personale e unico.

“Sur la Lune” è un singolo uscito a ottobre 2021, con cui AXOS ha fornito un’anteprima del suo nuovo modo di fare musica. L’artista parla di se stesso, di sua figlia e di Dio, alternando beat differenti e cambi di mood che rendono la traccia dinamica e a tratti onirica.

Il brano “Geloso” è invece caratterizzato da un sound adrenalinico. Il tema è ciò che l’artista prova nei confronti di una donna, che ha la capacità di suscitare gelosia nonostante sia un sentimento che in genere non gli appartiene.

Segue “Molecole”, un brano romantico, che parla di un amore profondo, sensuale e libero dalle catene dell'ego. AXOS si ispira qui alla religione induista, in particolare alla coppia divina Krishna e Radha, che rappresenta per l'artista l'ideale di "Amore perfetto", privo di vincoli spazio temporali.

Il pezzo successivo è “Cosa vuole questa musica stasera”, che si avvale del featuring con Tancredi. Su note malinconiche, i due artisti evocano il potere della musica, capace tanto di infondere forza quanto di far tornare a galla i ricordi di momenti che ora non esistono più.

L’album si chiude con “Malavita”, una traccia estremamente introspettiva. Il tema portante è l’amore verso una donna, vista come unico baluardo di felicità in un mondo difficile e oscuro.

La produzione di “MANIE” è affidata quasi interamente a Jvli, con cui AXOS ha instaurato un connubio vincente per tradurre in musica la sua crescita personale e artistica. Non mancano tuttavia le firme di alcuni dei producer più talentuosi e apprezzati del momento, come 2nd Roof, Eiemgei, Fiodor, LAX e Verano, che hanno contribuito a curare le sonorità dei brani “Thriller”, “Sotto zero”, “Sur la Lune” e “Geloso”, conferendo all'intero lavoro ulteriore qualità.

AXOS presenterà i brani che compongono l’album a “The Experience”, il primo “live trip” della storia. Si tratta di uno show che va oltre il semplice concerto, uno spettacolo unico, ricco di sorprese e di colpi di scena, che sarà presentato ai Magazzini Generali di Milano. Il primo appuntamento, che si terrà giovedì 14 aprile 2022, ha registrato il sold out in poco tempo, portando a fissare una seconda data prevista per giovedì 21 aprile. I biglietti del secondo show sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.





Tracklist

1. “Paura di me” (prod. Jvli)

2. “Un’altra canzone per te” (prod. Jvli);

3. “Ubriaco” feat. Cicco Sanchez (prod. Jvli);

4. “Padri” feat. Ensi, Inoki (prod. Jvli);

5. “Thriller” feat. Nerone (prod. Jvli, Verano);

6. “Sotto zero” feat. Emis Killa, Jake La Furia (prod. 2nd Roof, Jvli);

7. “Sur la Lune” (prod. LAX, Eiemgei);

8. “Geloso” (prod. Jvli, Fiodor);

9. “Molecole” (prod. Jvli);

10. “Cosa vuole questa musica stasera” feat. Tancredi (prod. Jvli);

11. “Malavita” (prod. Jvli);