Federico Rossi: ''Ti penso spesso'' è il nuovo singolo

Dopo i successi dei singoli “Pesche” e “Non è mai troppo tardi”, entrambi certificati Platino e “Movimento Lento” con Annalisa che ha raggiunto il Doppio Platino , Federico Rossi pubblica un nuovo singolo “Ti penso spesso” prodotto da Michele Canova e disponibile da oggi in tutti gli store. Il brano strizza l'occhio al mood sonoro di "Pesche" con un sapore R&B internazionale.

"Ti penso spesso racconta di un rapporto che diventa un ricordo che bussa in maniera assillante nelle vite dei protagonisti che, seppur distanti, sono inevitabilmente collegati da un filo invisibile. Racconta Federico: “Una relazione vissuta al massimo e consumata tanto da rimanerne folgorati, inermi. A volte riusciamo a costruire intese uniche condividendo istanti ed attimi indimenticabili fino a quando succede qualcosa che fa mettere tutto in discussione, ci troviamo soli davanti ad un castello di sabbia sgretolato. Il mondo intorno si ferma e noi rimaniamo immobili insieme a lui, diventando quasi ridicoli domandandoci dove e come troveremo un amore simile, consapevoli che quella magia è svanita insieme alla fine della fiaba, illusi e confusi."