Babbo Natale consegna smart tv al 'Giovanni XXIII' di Bari

BARI - Martedì 8 marzo, alle ore 10.00, Nicola Figliuolo, presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica e culturale “Body Talk” di Modugno e 1° Luogotenente dell’Aeronautica Militare in servizio al Comando Scuole AM di Bari, più conosciuto come il Babbo Natale Barese, consegnerà presso la ludoteca dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, 5 Smart Tv e relativi abbonamenti (DAZN, NETFLIX, DISNEY PLUS) che potranno essere utilizzati dai bimbi e dai loro genitori per allietare i giorni di permanenza nella struttura ospedaliera.Babbo Natale Barese, in compagnia dell’Assessore alle Politiche Giovanili Paola Romano, sarà ricevuto dal Dr. Livio Melpignano, Direttore Medico dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari.Con la consegna di domani, si chiude il progetto solidale nato lo scorso natale, che ha già visto Babbo Natale Barese donare, a febbraio, presso il Reparto di Onco-ematologia Pediatrica di Bari altre Smart TV, abbonamenti, giochi per Play Station e vari apparati elettronici.“Un ringraziamento particolare va a tutti quelli che credono nelle nostre iniziative. Per la Body Talk e per Babbo Natale Barese è una grande gioia veder nascere un sorriso sui visi dei ragazzi e delle loro famiglie.”