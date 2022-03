Bari, laboratorio di Costituzione con il presidente Emiliano

BARI - Domani 15 marzo, a partire dalle ore 10.30, il presidente della Regione, Michele Emiliano, su invito del dirigente scolastico Serenella Teresa Varrese, parteciperà al Laboratorio di Costituzione organizzato dall’ICS “Japigia II-Torre a Mare” presso la scuola dell’infanzia “Lascito Ranieri” in via Caldarola n. 24 a Bari.I laboratori, tenuti annualmente, sono l’occasione per far conoscere ai bambini i dodici principi fondanti della Costituzione italiana e per discuterne con autorità civili e militari.