Serie B: il Lecce gioca a Cosenza

Il Lecce dovrà ottenere i tre punti a Cosenza per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Nei salentini il tecnico Marco Baroni dovrà rinunciare a Gabriel, Bleve, Faragò e Di Mariano infortunati. Esterni Majer e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Listkowski. Nel Cosenza sulle fasce Palmiero e Boultam. Trequartista Laura. In avanti Sy e Larrivey.

- Nella trentesima giornata di Serie B il Lecce giocherà domani alle 18,30 al “San Vito-Luigi Marulla” col Cosenza. Per i salentini sarà una partita insidiosa. I calabresi cercheranno un successo per lasciare la zona play out. I giallorossi pugliesi sono secondi con 54 punti, a-1 dal Pisa, primo a 55 punti. I toscani nel posticipo della ventinovesima giornata hanno vinto 3-0 all’”Arena Garibaldi” con la Cremonese.