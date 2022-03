Bari, tornano la Sagra e la Fiera di San Nicola

BARI - Arriva la tanto attesa notizia: la Sagra e la Fiera commerciale di San Nicola tornano nella città di Bari. A darne l’annuncio il sindacalista pugliese Savino Montaruli, Presidente CasAmbulanti Fieristi Puglia, che ha seguito passo passo la situazione, fino allo sblocco definitivo il pomeriggio di martedì 15 marzo. E’ stato lo stesso Montaruli ad annunciare il ritorno tanto atteso della manifestazione commerciale dopo il fermo per ben due anni causa Covid.Montaruli ha dichiarato: “Sono felice che la situazione si sia sbloccata. Ringrazio il sindaco Antonio Decaro e l’amica assessora Carla Palone per aver recepito le istanze degli ambulanti fieristi ma anche dell’intera cittadinanza che attendeva con ansia la ripartenza delle manifestazioni commerciali che da sempre accompagnano i festeggiamenti del Santo Patrono a Bari. Maggio sarà dunque il mese della ripartenza della Fiera e della Sagra di San Nicola e nelle prossime ore sarà pubblicato il Bando sul sito del comune di Bari, disponibile anche in tutte le sedi CasAmbulanti di Puglia. La Puglia è in Zona Bianca ed anche le restrizioni da emergenza Covid, dal primo aprile, saranno solo un brutto ricordo quindi abbiamo insistito affinché ripartissero le manifestazioni religiose ed anche commerciali in Puglia. Aver visto accolta la nostra richiesta è motivo di grande soddisfazione pur nella consapevolezza che bisogna sempre avere un atteggiamento di massima cautela per evitare recrudescenze e nuove emergenze di cui proprio non ne possiamo più”, ha concluso Montaruli di CasAmbulanti fieristi.