Bari-Virtus Francavilla Fontana e Taranto-Foggia, sabato di derby pugliesi

L’Andria domani alle 17,30 nel posticipo non avrà alternative alla vittoria al “Liguori” con la Turris per risalire in classifica. I campani nella ventinovesima giornata hanno visto sospesa per la neve alla fine del primo tempo la partita del “Romagnoli” col Campobasso. La gara è stata interrotta sul 2-1 per la Turris e sarà recuperata Mercoledì 23 Marzo alle 14,30.

Il Taranto sfiderà allo “Jacovone” il Foggia. Gli jonici dovranno imporsi per rilanciarsi. I dauni cercheranno di ottenere i tre punti per avere una continuità di risultati. Il Monopoli ospiterà al “Veneziani” il Catanzaro, reduce dalla vittoria 3-1 al “Ceravolo” col Latina. I biancoverdi dovranno prevalere per confermarsi al quinto posto.