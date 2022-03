Basket: l'Happy Casa Brindisi acquista l’americano D’Angelo Harrison

L’Happy Casa Brindisi ha acquistato l’americano D’Angelo Harrison di 28 anni, svincolato dal Prometey una squadra di Serie A dell’Ucraina. Lo ha comunicato il presidente della squadra pugliese di A/1 di basket maschile Fernando Marino. D’Angelo Harrison ha rescisso il contratto col Prometey dopo la rinuncia della squadra ucraina a partecipare alla Champions League per la guerra tra la Russia e l’Ucraina. D’Angelo Harrison ha firmato con l’Happy Casa Brindisi fno al 30 Giugno 2022.

Per D’Angelo Harrison è un ritorno a Brindisi dove aveva già giocato da Settembre 2020 a Giugno 2021. E’ stato risolto consensualmente il contratto con l’americano Jeremy Chappell perché il cestista è dovuto rientrare negli Stati Uniti D’America per motivi personali e familiari e non ha comunicato alla società brindisina la data del suo eventuale ritorno in Puglia.