Il costo della benzina supera i 2 euro al litro

ROMA - I timori relativi alle sanzioni sul petrolio russo fanno impennare il prezzo del petrolio e i costi per gli automobilisti, con il rischio di un effetto domino sul trasporto di ogni genere di merce.Secondo gli ultimi dati comunicati, il prezzo medio della benzina in modalità self ha superato i 2 euro al litro (2,004 euro) con picchi di oltre 2,2 euro al litro in modalità servito. Nel dettaglio, in modalità self, la forchetta dei prezzi è compresa tra 1,994 e 2,032 euro al litro (no logo 1,971 euro). Nel caso del servito, la media è di 2,117 euro al litro con prezzi compresi tra 2,069 e 2,226 euro al litro (no logo 2,014 euro).Passando al diesel, il prezzo medio in modalità self è arrivato a 1,901 euro con diversi marchi compresi tra 1,881 e 1,977 euro al litro (no logo 1,891 euro). Al servito, la media del diesel sale a 2,019 euro al litro con prezzi medi praticati compresi tra 1,999 e 2,095 euro euro al litro (no logo 1,930 euro).E come accennato all'inizio, questi prezzi non potranno che aumentare ulteriormente nei prossimi giorni se la crisi in Ucraina non dovesse trovare una soluzione.L'Unione europa intanto valuta di rilasciare le scorte di greggio per tamponare la crisi.