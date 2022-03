Calcio femminile: la Pink Bari perde 2-0 a Tavagnacco

La squadra barese è quarta con 28 punti insieme al San Marino Women e al Chievo Verona Women, a-2 dal Cortefranca Calcio Femminile terza a 30 punti, a -5 dal Como Women seconda con 33 punti e a-11 dal Brescia Calcio Femminile prima a 39 punti.





Nella ventesima giornata la Pink Bari giocherà Domenica 27 Marzo alle 14,30 a Bitetto con la Roma e dovrà vincere per restare in corsa verso la promozione in Serie A. Nella diciannovesima giornata le giallorosse hanno perso 2-0 in trasferta con la Pro Sesto e sono ultime con 17 punti insieme al Palermo Women.

- Nella diciannovesima giornata di Serie B di Calcio Femminile la Pink Bari ha perso 2-0 a Tavagnacco. Per le friulane hanno segnato nel secondo tempo al 23’ la greca Sofia Kongouli e al 26’ Caterina Ferin.